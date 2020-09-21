Власти Москвы заявили об увеличении оборотов МСП после снятия ограничений

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После снятия большинства ограничений предприятия малого и среднего бизнеса на протяжении всего лета увеличивают обороты. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Максимальный прирост оборотов предприятий малого и среднего бизнеса был зафиксирован в июне (по сравнению с маем) — на 56%. В августе показатели обороты субъектов МСП были на 31% больше, чем в июне и достигли 209,6 млрд рублей.

Ефимов отметил, что на протяжении всего лета отрасль продолжала восстанавливаться. Кроме того, каждый месяц организации малого и среднего бизнеса восстанавливают свой объём в экономике Москвы. С июня их доля в общем обороте предприятий и компаний увеличилась на 2,3%, достигнув значения 22,6%. По его словам, весомый вклад внесли отрасли общественного питания и сфера услуг.

Многие малые и средние предприятия этих отраслей не только не прекратили деятельность на пике пандемии за счёт освоения онлайн-форматов, но и с началом отмены ограничений стали быстро наращивать ещё и объёмы офлайн-продаж, — сказал он.

Ефимов напомнил, что предприятия малого и среднего бизнеса могут получить компенсации затрат на коммунальные услуги, проценты по кредитам, оборудование, ведение бизнеса по франшизе. В этом году в число мер поддержки также вошли субсидии для социальных предприятий, гостиниц, организаций в сфере культуры, спорта и образования, компенсации затрат на онлайн-продвижение продукции и другие, пишет «Москва 24».

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ лишилась к августу 2020 года 1 млн 95 тысяч 423 микро-, малых и средних предприятий (МСП) — закрылся практически каждый пятый объект в данном секторе экономики, заявили в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По мнению экспертов, 2020-й стал одним из самых тяжёлых для предпринимателей. Из-за ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) многие компании могли не пережить кризиса.

Организация отметила, что за указанный период в России также открылись 848,5 тыс. новых МСП. В результате за год общее количество МСП уменьшилось более чем на 240 тыс., или на 4,2% — до 5,6 миллионов.