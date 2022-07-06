Владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба» признали банкротом

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Основателя и владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана признали банкротом, сообщает АБН. Предприниматель признан несостоятельным в Арбитражном суде города Москвы по заявлению Федеральной налоговой службы.

Кроме того, в отношении предпринимателя ввели процедуру распродажи имущества, другие подробности пока неизвестны. Истцом по делу о банкротстве Белойвана выступило ИФНС России № 4, сумма неисполненных обязательств бизнесмена превысила 971 млн рублей.

В отношении Белойвана запущена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим назначили Максима Калмыкова.

25 февраля 2021 года Пресненский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Юрия Белойвана. Там отметили, что мужчина должен провести под стражей два месяца с момента фактического задержания. До этого Белойвана объявили в международный розыск.

В 2019 году Белойван был осуждён за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 650 млн рублей. Бизнесмен заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке. Басманный суд города Москвы приговорил ресторатора к двум годам колонии общего режима. По ходатайству следствия этот приговор был смягчён на три месяца. В колонии он провёл всего четыре месяца и вышел на свободу в связи с болезнью.