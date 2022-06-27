Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса «Соллерс Авто» Коммерсант: Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса «Соллерс Авто»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вадим Швецов

Известный автопромышленник Вадим Швецов продал «Соллерс Груп» топ-менеджерам «Альтер Инвест», основанной управленцами концерна. Как сообщил источник «Коммерсанта», решение связано не с санкциями, а с необходимостью новой стратегии.

Решение не связано с возможными санкциями в отношении владельца, — подчеркнул собеседник издания.

Известно, что акции нового владельца «Соллерс Груп» ООО «Альтер Инвеста», зарегистрированного 17 июня, распределены следующими образом: 39,5% принадлежат главе УАЗа и «Соллерс Форд» Адилю Ширинову, 35,5% — гендиректору «Соллерс Авто» и «Соллерс Груп» Николаю Соболеву, который возглавил «Альтер Инвест», 20% — заместителю гендиректора «Соллерс Авто» Зое Каике, 5% — заместителю гендиректора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктору Хвесени. Такие данные указаны в «Спарк-Интерфакс».

Собеседник издания добавил, что сделка состоялась 24 июня. Он уточнил, что она была денежной, «исходя из рыночной оценки активов». Подчеркивается, что капитализация концерна на 24 июня на Московской Бирже составила 5,8 млрд рублей, таким образом, стоимость пакета Швецова могла составить 4,5 млрд рублей. Официально компания не комментирует сделку.

Как отмечает собеседник издания, с 2019 года Швецов постепенно снижал вовлеченность в менеджмент «Соллерс Авто». По его словам, он отказался от участия в отраслевых совещаниях в пользу работы по вопросам логистики и новых проектов, таких как электрокаршеринг с «Русгидро». Кроме того, компании требуется смена стратегии — ранее она строилась на создании совместных предприятий, что теперь неактуально, добавил собеседник.

Нужна смена стратегии, а на это — время и силы, — пояснил он.

«Соллерс Авто» — крупнейший российский автомобилестроительный концерн. В 2001 году компания «Северсталь» получила контроль над Ульяновским автозаводом (УАЗ) и Заволжским моторным заводом (ЗМЗ), после чего началось активное развитие предприятия. К настоящему моменту «Соллерс Авто» владеет Ульяновским автомобильным заводом, Заволжским моторным заводом, «Соллерс Фордом» и совместными предприятиями «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». В 2020 году концерн стал индустриальным партнером проекта по производству автомобилей представительского и высшего класса AURUS, а также запустил сервис аренды и подписки на свои автомобили.

Эксперт по автомобильному рынку Владимир Беспалов считает, что уход Швецова не отразится на компании, а сделает ее управление более понятным и менее сложным. Кроме того, по его мнению, бизнес снизит риски, касающиеся разных категорий, таких как логистика, взаимодействие с партнерами и другие. Эксперт полагает, что часть проектов «будет на паузе», поскольку стратегию компании действительно придется менять.

Ранее стало известно, что замглавы РУСАЛа Максим Полетаев в ближайшее время покинет компанию. Он занимал этот пост с 2020 года.