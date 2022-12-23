Стоимость автозапчастей в России с марта по декабрь в среднем выросла на 27,7%, сообщил глава Российского союза страховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, передает РИА Новости. При этом в последние два месяца рост цен практически не наблюдается.

Сравнение средних цен в справочниках запчастей, нормо-часов и материалов, вступивших в силу 19 декабря, с предыдущей версией этих справочников (от 19 октября. — NEWS.ru.) показывает, что в среднем значительных изменений в этих справочниках нет, то есть в целом ситуация с ценами запчастей для большей части марок автомобилей стабилизируется, — заявил Уфимцев.