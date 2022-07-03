В России появятся тракторы из Мелитополя Автотракторный завод Мелитополя наладил поставки продукции в Россию

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Автотракторный завод

Автотракторный завод Мелитополя наладил поставки продукции в Россию, сообщила глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галину Данильченко. В интервью ТАСС она отметила, что ранее завод выпускал оружие, однако теперь «как и должно быть», начал работу «в мирных целях».

Предприятие полностью запущено. До этого оно выпускало оружие для вооруженных формирований Украины. Теперь предприятие, как и должно быть, работает в мирный целях и производит сельскохозяйственную продукцию. Налажены поставки на территорию России, — сказала Данильченко.

В начале июня замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области Андрей Трофимов сообщил, что автотракторный завод получил заказы из России, Белоруссии и Казахстана. Он подчеркивал, что предприятие начало выпуск мирной продукции для сельскохозяйственного машиностроения.