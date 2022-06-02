Завод в Мелитополе получил заказы из России, Белоруссии и Казахстана

Фото: Andrei Kamenev/Russian Look

Мелитопольский завод автотракторных запчастей получил заказы из России, Белоруссии и Казахстана. О возобновлении работы предприятия сообщил замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области Андрей Трофимов, пишет ТАСС.

По словам Трофимова, при прежней власти завод выпускал миномёты и запчасти к зенитным комплексам, что не нравилось сотрудникам предприятия.

Сейчас завод приступил к выпуску мирной продукции для сельскохозяйственного машиностроения, имеет заказы из Белоруссии, Казахстана, Российской Федерации, — сообщил замглавы администрации.

К работе на заводе приступили уже примерно половина работников. Украинская власть, покидая область, разрушила инфраструктуру, что осложняет работу завода.

Были угнаны все локомотивы, подвижной состав, достаточно глубокая разруха в социально-культурном пространстве, уничтожены базы данных предприятий, пенсионеров, — рассказал Трофимов.

По его словам, многое на заводе приходится создавать «с нуля», не имея материалов и исходников, но в этом заводу помогает Россия и соседи из ЛНР и ДНР.

Завод в Мелитополе с 26 мая возобновил работу и вернулся к изготовлению гражданской продукции. На предприятии трудятся порядка 100 рабочих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под контролем России сейчас находится 20% территории страны. Он отметил, что Киеву необходимо вернуть 2603 населенных пункта.