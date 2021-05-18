В России планируют открыть сеть магазинов дешёвой продукции

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Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (сеть магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») задумался о запуске «Пятёрочки» эконом-сегмента с сокращённым ассортиментом. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника на розничном рынке, связав эти намерения с падением доходов россиян.

Речь идёт про самостоятельный формат, который будет развиваться параллельно другому пилоту — сети дискаунтеров «Чижик», который X5 апробирует с прошлого года. Такие торговые точки размещают на площади до 250 кв. м, их ассортимент планируется формировать на 60% из товаров собственных торговых марок, — сообщил осведомлённый источник.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сообщил, что в «Пятёрочке»-эконом будет представлено около 3 тысяч товарных позиций, тогда как в стандартных магазинах продаётся в среднем 4,5 тысячи наименований продукции. По словам партнёра OneStory Ольги Сумишевской, более узкий ассортимент должен сократить операционные затраты на магазин и обеспечить более низкий уровень цен.

В X5 изданию заявили, что не планируют запускать новую сеть дискаунтеров, речь идёт о «доработке существующих форматов».

Ранее сообщалось. что реальные располагаемые доходы россиян снизились до рекордно низкого уровня с 2009 года. По данным Института развивающихся экономик Банка Финляндии, доходы семей в первом квартале текущего года упали почти на 5% по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года. Это произошло из-за повышенного давления на стагнирующую экономику в связи с коронавирусом. По мнению аналитиков, России удалось избежать всплеска бедности благодаря мерам поддержки от властей. Однако эксперты отмечают, что в ближайшее время может начаться волна банкротств.