Из метановых гейзеров на шельфе Чёрного моря будут добывать газ

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«Черноморнефтегаз», ведущее добычу углеводородов на шельфе возле Крымского полуострова, планирует в 2024 году начать добывать газ из метановых гейзеров, бьющих со дна Чёрного моря. Потенциал таких источников оценивается в 2 трлн кубометров газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Крыма и советника гендиректора госпредприятия Владимира Григулецкого.

Чёрное море представляет собой крупнейший метановый водоём в мире, даже Мексиканский залив уступает. Мы планируем на 2024 год запустить пилотный проект и опробовать новый для региона способ добычи газа, — заявил Григулецкий на Ялтинской конференции «Российский ТЭК в зелёный повестке современности».

Он уточнил, что со дна Чёрного моря бьют подводные гейзеры с высоким содержанием природного газа, их высота может составлять сотни метров. Всего в территориальных водах РФ, по его данным, находятся порядка 140 таких источников. Напротив Севастополя, к примеру, бьёт метановый «фонтан» на 850 метров.

Мы предложили взять метановую струю неглубокую, примерно 70-50 метров, чтобы реализовать пилотный проект. Освоить его, посмотреть. Это позволит получить 100 млрд кубометров газа в год, — добавил советник.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что в Чёрном море найдены новые залежи природного газа. Запасы ресурса обнаружило исследовательское судно «Фатих» на одном из ранее открытых месторождений. Объём доказанных резервов газа на участке «Дунай-1» месторождения Сакарья составил 405 млрд куб. метров. Ранее резервы месторождения оценивались в 320 млрд кубометров газа.