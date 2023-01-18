В отелях России утвердили стандарт «все включено» и «ультра все включено»

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Росстандарт утвердил новый национальный стандарт предоставления услуг отелей, работающих по системе «Все включено» или «Ультра все включено», передает «Интерфакс». До настоящего времени отели самостоятельно определяли списки и качество предоставляемых ими услуг, используя термин «Все включено», что могло вызвать не правильное понимание у потребителя об услугах, предоставляемых отелями.

Опираясь на лучший мировой опыт и международные требования к концепциям услуг «Все включено», а также опыт отечественных курортных отелей, стандарт содержит минимальные количественные и качественные показатели предоставления услуг «Все включено» и «Ультра все включено» для применения в средствах размещения всех категорий и видов, — сообщили в Росстандарте.

В ведомстве пояснили, что также установлены требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, параметров и их характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных и прочих услуг.

Положения стандарта распространяются на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополняют нормативные документы о классификации гостиниц. Он начнет действовать с 30 июня 2023 года.

Ранее в Госдуме рассказали о причинах роста цен на путешествия по России. Депутат Александр Коган заявил, что подорожание отдыха на российских курортах связано с повышением спроса на внутренний туризм. Кроме того, это зависит от госпрограмм в регионе, в рамках которых развивают инфраструктуру. Поэтому отдых в Сочи, где под Олимпиаду заложили миллиарды рублей, стоит дороже, чем в том же Крыму, указал парламентарий.