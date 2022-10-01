В Молдавии заявили о снижении цены российского газа почти вдвое Глава «Молдовгаза» Чебан: в октябре стоимость газа из России снизится на 45%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Природный газ из России будут поставлять в Молдавию по цене $1031 за одну тысячу кубометров, заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале. До скидки российский газ поставлялся по цене $1882 за 1 тысячу кубометров, таким образом цена упала на 45%.

Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 млн кубов, идут в штатном режиме. По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит $1031 за тысячу кубометров, — отметил Чебан.

Ранее сообщалось, что «Молдовагаз» просрочил авансовый платеж «Газпрому» за потребление энергоресурсов за сентябрь, который должен был быть оплачен до 20 сентября. В компании отметили, что предприятие оплатило поставки газа за август в размере $41,71 млн, а также аванс за первую половину сентября.

В «Газпроме» выразили опасения, что ситуация с просрочкой платежей с большой вероятностью повторится. 22 августа «Молдовагаз» оплатил июльский транзит и попросил отсрочку по выплате аванса за август. Глава молдавской компании Вадим Чебан отметил, что «Газпром» на просьбу еще не ответил. Президент Молдавии Майя Санду отмечала, что Кишинев не может платить такие высокие цены за газ из-за ситуации на спотовом рынке.