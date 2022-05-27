В «Макдоналдсе» рассказали о новых названиях российской сети В «Макдоналдсе» подтвердили отправку заявок на пять возможных названий российской сети

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе компании «Макдоналдс» подтвердили NEWS.ru отправку заявок на регистрацию в Роспатенте нескольких названий для «возрождённой» сети ресторанов быстрого питания. В дальнейшем из них будет выбрано одно, однако какое именно, не сообщается.

На данный момент мы ведём работу по созданию нового бренда и уже отправили заявки на регистрацию нескольких названий. В дальнейшем из всех зарегистрированных названий будет выбрано одно, — сообщили в пресс-службе.

Ранее на сайте Роспатента появились возможные варианты нового названия сети, среди которых — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Москотлета», «Русбургер», «Мосдональдс» и другие. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что от некоторых названий уже пришлось отказаться, потому что правами на них владеют другие юридические лица. По его словам, компания выбрала пять вариантов названия намеренно, чтобы избежать патентного троллинга.