«Газпром» увеличит поставки газа в Европу ENI: «Газпром» увеличит поставки газа в Европу с 21 до 36 млн кубометров

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Газораспределительная станция

После того как «Газпром» возобновил транзит газа по трубопроводу «Северный поток», холдинг собрался увеличить поставки энергоресурсов с 21 до 36 млн кубометров. По сообщению итальянского нефтегазового гиганта Eni, увеличение ежедневных газовых поставок состоится уже сегодня, 21 июля.

«Газпром» сообщил, что сегодня поставит около 36 млн кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками примерно 21 млн кубометров в последние дни, — сказано в сообщении компании.

Напомним, что с 11 по 21 июля компания Nord Stream AG производила временный останов обеих ниток газопровода для проведения плановых профилактических работ. «Северный поток» проходил тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Ранее швейцарский оператор Nord Stream AG сообщил, что российский газ снова начал поступать в Германию через «Северный поток» после технического перерыва. Пока трубопровод работает не на полную мощность, а на 40%. Перед остановкой на плановое техобслуживание «Северный поток» также использовал лишь 40% мощности, в начале лета «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве объяснили, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде.