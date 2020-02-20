Стагнация на рынке потребления заставляет ретейл подстраиваться под желания и возможности россиян с низкими доходами. В рознице набирает позиции так называемый «жёсткий дискаунтер» или «треш»-сегмент: супермаркеты с небольшими площадями и ограниченным ассортиментом, который на 20% дешевле, чем у конкурентов, выяснил NEWS.ru.
Расцвет «жёсткого» формата проходит на волне спада продаж у главных игроков на рынке. С 2016 года снижаются доходы российского подразделения французской сети гипермаркетов «Ашан». Эксперты связывают его проблемы с нечувствительностью к трендам, в частности, к цифровизации и переходу — в условиях стагнации на рынке потребления и развития службы доставки — к формату небольших магазинов. Два года назад компания распродала часть непрофильных активов в РФ, а с января по май 2019 года её покинули почти 5,4 тыс. сотрудников. Ряд аналитиков всерьёз допускают уход ретейлера из РФ в 2020 году, а также его продажу китайской Alibaba.
В декабре 2019 года четвёртый, по оценкам Федеральной антимонопольной службы, ретейлер Санкт-Петербурга «ТД Интерторг», собравший исков на 5,6 млрд рублей, объявил о начале процедуры банкротства. Компания имела свыше 450 магазинов под брендами Spar, «Народная семья» и «Идея». Поставщики в интервью изданию «Коммерсант» связали проблемы ретейлера с падением уровня продаж и неоправданным расширением сети.
Среди основных факторов, оказывающих влияние на специфику развития розничной торговли в РФ в 2019 году эксперты отмечают низкие доходы россиян, сдерживающее расширение ассортимента продэмбарго, введённое РФ в отношении ЕС, рост налоговой нагрузки на бизнес и давление контролирующих органов. Стоит добавить и активизацию служб доставки продуктов питания на дом и в офис. Последний по времени фактор — заблокированный в текущем квартале экспорт фруктов из Китая в связи с коронавирусом.
Отсутствие роста доходов покупателей мы наблюдаем уже 5 лет подряд. Ограничения поставок из Китая — недавно родившийся фактор. Общее между ними то, что они все влияют на развитие розничной торговли негативно. А есть ли такие факторы, которые влияют на рынок позитивно? Пожалуй, нет. В 2020 году сохранится чувствительность покупателя к цене, отсутствие роста продаж в традиционных форматах, сокращение среднего чека у большинства игроков. Но кроме экономических моментов, в мире и в России происходит эволюция розничной торговли. Увеличивать долю рынка будут те ретейлеры, которые смогут определить и найти своего покупателя.
Аналогичного мнения придерживается руководитель проектов компании «НЭО Центр» Ксения Безшлях. Она полагает, что сегодня сегмент «жёстких» дискаунтеров имеет достаточно перспектив.
Формула успеха подобных магазинов работает в условиях снижения доходов населения — «жёсткие» дискаунтеры рассчитывают именно на аудиторию, которая не может позволить себе совершать покупки в прочих магазинах, где цена на базовые продукты больше почти вдвое. Пока такая категория потребителей существует, а сейчас нет причин прогнозировать обратное, данный формат торговли будет прогрессировать.
Собеседница рассказала о планах заняться развитием жёстких дискаунтеров со стороны X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»), что будет способствовать формированию устойчивого тренда на такой формат. Она признаёт, что в «треш»-сегмент постепенно переходят покупатели открытых рынков, гипермаркетов, даже интернет-площадок. Снижение оборота традиционных сетей будет вынуждать их отказываться от убыточных точек и сокращать их число, сообщила Безшлях.
Впрочем, Федеральная служба государственной статистики отмечает рост доходов россиян. В 2019 году, согласно предварительной оценке ведомства, они увеличились на 6%, достигнув в среднем 35,2 тысячи рублей. По данным Росстата, численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума за последние 5 лет стабильно держится в районе 18,4–19,8 млн человек, это 12–13,5% населения страны.
Данный сегмент магазинов не обязательно означает низкое качество, отмечает экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак. В Германии такие супермаркеты продают в том числе премиальный продукт, но очень дёшево. Тем не менее, в целом, подобные точки предназначены для потребителя, нацеленного на максимальную экономию.
Формат будет актуален в РФ, ведь количество людей, живущих в бедности или за её чертой не уменьшается, объясняет Ярмак. Эксперт видит уровень бедности в стране одной из причин изменения специфики работы крупных классических супермаркетов. Вторым следствием станет развитие магазинов «у дома», подчёркивает собеседник.
Восстановление рынка возможно лишь за счёт его оздоровления, то есть если с него уйдут де-факто банкроты, которые оттягивают на себя потребителей и тянут весь ретейл вниз. Это, собственно, сейчас и происходит.
Ярмак рассказал и о серьёзной угрозе для аграриев. Однако он предположил, что в сложившейся ситуации мелкие производители, если это семейное хозяйство, пострадают меньше, чем некоторые крупные.
Самая сложная ситуация у тепличных комбинатов, которым, с одной стороны, урезали государственные субсидии, а с другой, — их подпирает импорт из Турции, Узбекистана и низкий платёжеспособный спрос. Здесь возможны банкротства, если изначально не было упора на эффективность производства и разумность инвестиций. В целом жизнь усложнится для тех, кто изначально не старался выпускать продукцию высокого качества без «космических» затрат на неё, — сообщил эксперт.
По словам аналитиков фуд-рынка, фактором, который может повлиять на смену парадигмы, является своевременная корректировка стратегии традиционных ретейлеров: удержание «своего» покупателя, расширение линейки специфических товаров и т.д. Маркетологи в скором времени начнут вести агрессивную политику, чтобы не дать «жёстким» дискаунтерам укреплять свои позиции, поделилась мнением Безшлях.
По итогам 2019 года в топ-10 главных ретейлеров в РФ по обороту, согласно данным аналитического агентства InfoLine, вошли X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»), «Магнит», DKBR Mega Retail Group (объединённые «Дикси», «Красное & Белое», «Бристоль»), «Лента», «Ашан», Metro, «О'Кей», «Монетка», «Светофор» и Globus.
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