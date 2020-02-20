Стагнация на рынке потребления заставляет ретейл подстраиваться под желания и возможности россиян с низкими доходами. В рознице набирает позиции так называемый «жёсткий дискаунтер» или «треш»-сегмент: супермаркеты с небольшими площадями и ограниченным ассортиментом, который на 20% дешевле, чем у конкурентов, выяснил NEWS.ru.

Расцвет «жёсткого» формата проходит на волне спада продаж у главных игроков на рынке. С 2016 года снижаются доходы российского подразделения французской сети гипермаркетов «Ашан». Эксперты связывают его проблемы с нечувствительностью к трендам, в частности, к цифровизации и переходу — в условиях стагнации на рынке потребления и развития службы доставки — к формату небольших магазинов. Два года назад компания распродала часть непрофильных активов в РФ, а с января по май 2019 года её покинули почти 5,4 тыс. сотрудников. Ряд аналитиков всерьёз допускают уход ретейлера из РФ в 2020 году, а также его продажу китайской Alibaba.

В декабре 2019 года четвёртый, по оценкам Федеральной антимонопольной службы, ретейлер Санкт-Петербурга «ТД Интерторг», собравший исков на 5,6 млрд рублей, объявил о начале процедуры банкротства. Компания имела свыше 450 магазинов под брендами Spar, «Народная семья» и «Идея». Поставщики в интервью изданию «Коммерсант» связали проблемы ретейлера с падением уровня продаж и неоправданным расширением сети.

Среди основных факторов, оказывающих влияние на специфику развития розничной торговли в РФ в 2019 году эксперты отмечают низкие доходы россиян, сдерживающее расширение ассортимента продэмбарго, введённое РФ в отношении ЕС, рост налоговой нагрузки на бизнес и давление контролирующих органов. Стоит добавить и активизацию служб доставки продуктов питания на дом и в офис. Последний по времени фактор — заблокированный в текущем квартале экспорт фруктов из Китая в связи с коронавирусом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсутствие роста доходов покупателей мы наблюдаем уже 5 лет подряд. Ограничения поставок из Китая — недавно родившийся фактор. Общее между ними то, что они все влияют на развитие розничной торговли негативно. А есть ли такие факторы, которые влияют на рынок позитивно? Пожалуй, нет. В 2020 году сохранится чувствительность покупателя к цене, отсутствие роста продаж в традиционных форматах, сокращение среднего чека у большинства игроков. Но кроме экономических моментов, в мире и в России происходит эволюция розничной торговли. Увеличивать долю рынка будут те ретейлеры, которые смогут определить и найти своего покупателя. Даниил Сомов управляющий партнёр компании RETAILER управляющий партнёр компании RETAILER

Аналогичного мнения придерживается руководитель проектов компании «НЭО Центр» Ксения Безшлях. Она полагает, что сегодня сегмент «жёстких» дискаунтеров имеет достаточно перспектив.

Формула успеха подобных магазинов работает в условиях снижения доходов населения — «жёсткие» дискаунтеры рассчитывают именно на аудиторию, которая не может позволить себе совершать покупки в прочих магазинах, где цена на базовые продукты больше почти вдвое. Пока такая категория потребителей существует, а сейчас нет причин прогнозировать обратное, данный формат торговли будет прогрессировать. Ксения Безшлях руководитель проектов компании «НЭО Центр» руководитель проектов компании «НЭО Центр»

Собеседница рассказала о планах заняться развитием жёстких дискаунтеров со стороны X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»), что будет способствовать формированию устойчивого тренда на такой формат. Она признаёт, что в «треш»-сегмент постепенно переходят покупатели открытых рынков, гипермаркетов, даже интернет-площадок. Снижение оборота традиционных сетей будет вынуждать их отказываться от убыточных точек и сокращать их число, сообщила Безшлях.

Впрочем, Федеральная служба государственной статистики отмечает рост доходов россиян. В 2019 году, согласно предварительной оценке ведомства, они увеличились на 6%, достигнув в среднем 35,2 тысячи рублей. По данным Росстата, численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума за последние 5 лет стабильно держится в районе 18,4–19,8 млн человек, это 12–13,5% населения страны.

Данный сегмент магазинов не обязательно означает низкое качество, отмечает экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак. В Германии такие супермаркеты продают в том числе премиальный продукт, но очень дёшево. Тем не менее, в целом, подобные точки предназначены для потребителя, нацеленного на максимальную экономию.

Формат будет актуален в РФ, ведь количество людей, живущих в бедности или за её чертой не уменьшается, объясняет Ярмак. Эксперт видит уровень бедности в стране одной из причин изменения специфики работы крупных классических супермаркетов. Вторым следствием станет развитие магазинов «у дома», подчёркивает собеседник.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восстановление рынка возможно лишь за счёт его оздоровления, то есть если с него уйдут де-факто банкроты, которые оттягивают на себя потребителей и тянут весь ретейл вниз. Это, собственно, сейчас и происходит. Андрей Ярмак экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Ярмак рассказал и о серьёзной угрозе для аграриев. Однако он предположил, что в сложившейся ситуации мелкие производители, если это семейное хозяйство, пострадают меньше, чем некоторые крупные.

Самая сложная ситуация у тепличных комбинатов, которым, с одной стороны, урезали государственные субсидии, а с другой, — их подпирает импорт из Турции, Узбекистана и низкий платёжеспособный спрос. Здесь возможны банкротства, если изначально не было упора на эффективность производства и разумность инвестиций. В целом жизнь усложнится для тех, кто изначально не старался выпускать продукцию высокого качества без «космических» затрат на неё, — сообщил эксперт.

По словам аналитиков фуд-рынка, фактором, который может повлиять на смену парадигмы, является своевременная корректировка стратегии традиционных ретейлеров: удержание «своего» покупателя, расширение линейки специфических товаров и т.д. Маркетологи в скором времени начнут вести агрессивную политику, чтобы не дать «жёстким» дискаунтерам укреплять свои позиции, поделилась мнением Безшлях.

По итогам 2019 года в топ-10 главных ретейлеров в РФ по обороту, согласно данным аналитического агентства InfoLine, вошли X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»), «Магнит», DKBR Mega Retail Group (объединённые «Дикси», «Красное & Белое», «Бристоль»), «Лента», «Ашан», Metro, «О'Кей», «Монетка», «Светофор» и Globus.