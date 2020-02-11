https://static.news.ru/photo/ea5d84f6-4d21-11ea-b97d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Weiser Martin/CTK/Global Look Press

Минэкономразвития подготовило новые правила компенсации убытков правообладателям недвижимости. Предлагается возмещать убытки собственникам, арендаторам и «обладателям иных прав на недвижимость».

Причём компенсация может быть и денежной, и в виде недвижимости. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что сумму убытков будут определять из размера реального ущерба и размера упущенной выгоды.

Возмещение потребуется, в том числе, при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков или при изменении зон с особым использованием земель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 2020 года вступили в силу изменения, направленные на защиту покупателей недвижимости, пострадавших от действий мошенников. Поправки уточняют понятие «добросовестный приобретатель недвижимого имущества» и одновременно совершенствуют механизм компенсации убытков, возникших в результате сделки, признанной незаконной. Федеральная кадастровая палата разъяснила, в каких случаях можно рассчитывать на полную компенсацию причинённого ущерба.