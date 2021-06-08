Уровень конфликтности в российском бизнесе побил все рекорды

https://static.news.ru/photo/1d010b4c-c820-11eb-b109-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень конфликтности бизнес-среды в России в первом квартале текущего года достиг рекордных показателей за всё время наблюдений, с 2017 года. Эксперты связывают это со снятием коронавирусных ограничений и разрешением отложенных споров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково», разработавших Индекс конфликтности деловой среды.

Индекс конфликтности деловой среды в России понизился до 1,15 в третьем квартале 2020 года. Однако последний квартал показал повышение до 1,48. Рост индекса уверенно продолжился в январе — марте этого года, в результате он достиг значения 1,96, что стало рекордом, — говорится в исследовании.

Индекс рассчитывается по формуле, которая учитывает динамику судебных корпоративных споров, сообщения СМИ о корпоративных конфликтах и изменение числа крупных компаний на рынке. При этом он не включает статистику по уголовным делам против предпринимателей из-за невозможности однозначно выделить именно корпоративные споры.

Помимо того что экономика, судебная система и органы власти вышли из «пандемического режима» и бизнес начал решать отложенные проблемы, росту уровня конфликтной активности способствовала волна банкротств, накрывшая ряд сфер российского предпринимательства, считают эксперты.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России наступили хорошие времена. Он подчеркнул, что сейчас в стране есть стабильность и достаточно предсказуемые условия. По его мнению, с осени пойдут иностранные инвестиции. Миллиардер призвал бизнесменов показать развитие внутри страны и удивить мир. В качестве примеров он привёл Японию, Китай, Катар и Корею. По его словам, в скором времени мир станет биполярным.