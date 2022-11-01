«У вас новый хозяин»: Тиньков отзывает бренд «Тинькофф» из банка Тиньков заявил о начале отзыва бренда «Тинькофф» из банка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель Олег Тиньков заявил о начале процесса отзыва бренда «Тинькофф» из банка, основателем которого является он сам. В своем Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) бизнесмен объяснил свое решение тем, что он придерживается антивоенной позиции и не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с РФ сегодняшних дней.

Я начинаю процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из Банка, — заявил Тиньков.

Предприниматель также объяснил решение отозвать бренд из банка тем, что он формально уже не управляет кредитной организацией. По его словам, Оливеру Хьюзу и Станиславу Близнюку удалось «захватить» компанию, а также заставить Тинькова «изолироваться».

Вам удалось захватить банк и вы им сейчас управляете (херово кстати), но это хорошо, меньше денег достанется (президенту РФ Владимиру. — NEWS.ru) Путину... У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его в «Потанин-Банк» (в мае «Интеррос» Владимира Потанина купил 35% TCS Group у Тинькова. - NEWS.ru), — заявил Тиньков.

Помимо этого Тиньков объяснил пропажу предыдущего поста, где предприниматель назвал себя «героем России».

Видать, путинские тролли как-то и до Инсты добрались, мой пост исчез, — предположил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Тиньков удалил из Instagram пост со снимком заявления из посольства об отказе от российского гражданства, сопровожденный критикой Путина и пространными рассуждениями о том, что бизнесмен — «герой России».