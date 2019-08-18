https://static.news.ru/photo/593462e8-c242-11e9-87fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press

Вице-премьер Юрий Трутнев в письме президенту России заявил о срыве госкомпаниями сроков развития российского шельфа. Он предложил допустить к работе в Арктике иностранные и частные компании по норвежской модели.

В письме говорится, что арктический шельф «не работает на экономическое развитие» страны из-за отсутствия конкуренции, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным Трутнева, с 2012 года, когда право на доступ к шельфу получили только госкомпании, правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа. Компаниям предписывалось пробурить 86 скважин за 20 лет. К лету 2019 года пробурено только пять скважин, а значит, первоначальные сроки освоения шельфа «сорваны».

Упущенная выгода от такого развития шельфа в приросте ВВП России к 2035 году оценивается в 18 трлн рублей.

Предлагаемая Трутневым норвежская модель предполагает, что госкомпании достаётся 30% в консорциуме, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы.

Ранее News.ru сообщал, что Юрий Трутнев объяснил трудности в оценке просьбы «Роснефти» о льготах в Арктике. Вице-премьер считает, что запрашиваемым компанией льготам сложно дать правильную оценку из-за отсутствия конкуренции в этой сфере. Если бы на освоение этой группы месторождений могли выйти две компании, три компании, тогда бы мы могли сравнить, заявил Трутнев.