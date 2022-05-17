Три топ-менеджера Сбербанка покинут свои посты Топ-менеджеры Сбербанка Бурико, Мальцев и Алымова уйдут с постов

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с изменением модели управления Сбербанк покидают заместители председателя правления компании Александр Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. Исполнение их обязанностей возложено на первых зампредов банка.

Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке,— сказано в сообщении пресс-службы.

Бурико, Мальцев и Алымова вместе с рядом других топ-менеджеров Сбербанка попали под блокирующие санкции США, введённые 8 мая 2022 года. Бурико в феврале 2022 года была повышена до зампреда правления Сбербанка, до этого она занимала пост старшего вице-президента и руководителя блока «финансы». В октябре 2020 года руководитель блока «сеть продаж» Сергей Мальцев стал зампредом правления банка, а руководитель блока «управление продаж» Алымова — членом правления.

Ранее решение покинуть компанию принял старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. Он возглавлял проект Sberbank CIB, в рамках которого реализовывались кредитные, инвестиционные, а также торговые операции. Сообщается, что топ-менеджер принял решение сосредоточиться на собственных проектах.