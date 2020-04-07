Треть российских компаний опасаются банкротства

Представители почти трети российских компаний видят риски банкротства в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса и девальвации рубля из-за снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который ведёт Центр стратегических разработок (ЦСР), изучающий состояние деловой среды.
Как сообщила руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова, негативных финансовых последствий опасаются примерно в 28% компаний страны. При этом в сфере торговли и услуг риск банкротства отмечают представители 37% предприятий.
Она уточнила, что данные актуальны на первую неделю апреля.
По данным РИА Новости, ЦСР с начала марта 2020 года
Ранее NEWS.ru писал, что предприниматели направили в правительство письмо с просьбой предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка работников. Выплаты предназначены для сотрудников компаний, которые были вынуждены приостановить работу из-за распространения коронавируса.
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