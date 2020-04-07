Треть российских компаний опасаются банкротства

https://static.news.ru/photo/4870b7e8-78b5-11ea-a224-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Представители почти трети российских компаний видят риски банкротства в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса и девальвации рубля из-за снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который ведёт Центр стратегических разработок (ЦСР), изучающий состояние деловой среды.

Как сообщила руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова, негативных финансовых последствий опасаются примерно в 28% компаний страны. При этом в сфере торговли и услуг риск банкротства отмечают представители 37% предприятий.

Она уточнила, что данные актуальны на первую неделю апреля.

По данным РИА Новости, ЦСР с начала марта 2020 года проводит еженедельные исследования общественных настроений и бизнес-климата в России на фоне шоковых экономических и общественных событий. В исследовании уже приняли участие около тысячи компаний.

Ранее NEWS.ru писал, что предприниматели направили в правительство письмо с просьбой предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка работников. Выплаты предназначены для сотрудников компаний, которые были вынуждены приостановить работу из-за распространения коронавируса.