Toyota закроет завод в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Здание завода Toyota в Санкт-Петербурге

Toyota закрывает завод в Шушарах (Санкт-Петербург), передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их словам, автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в РФ. Площадку собираются законсервировать и впоследствии продать. Расстанутся и с сотрудниками московского офиса компании: им и штату завода предложат повышенные компенсации — от 12 окладов. При этом концерн не уходит с российского рынка.

С начала марта завод в Шушарах находился в простое в связи с началом военных действий на Украине. Импорт автомобилей бренда в РФ также до сих пор приостановлен. Предприятие проработало 15 лет. В церемонии закладки первого камня на месте будущего производства в 2005 году, а затем и в его запуске участвовал президент России Владимир Путин.

В Петербурге выпускались модели Camry и RAV4. Мощности были рассчитаны на выпуск 100 тысяч автомобилей в год. Предприятие также поставляло машины в Казахстан, Белоруссию и Армению.

В связи с событиями на Украине о приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).