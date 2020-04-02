«Теремок» заявил о возможном полном закрытии сети

https://static.news.ru/photo/ad1a1a2c-753b-11ea-872e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» может остановить работу полностью из-за кризиса на фоне пандемии.

На данный момент без работы находятся около 3,5 тысяч сотрудников сети, а работа на вынос и доставку приносит 8% от докризисного оборота. У компании нет возможности выплачивать в полном объёме зарплату работникам, но их пытаются устроить на временную работу в различные службы доставки. Основатель и управляющий сети Михаил Гончаров подчеркнул, что никакие меры правительственной поддержки его предприятие не затронули, передаёт РИА Новости.

Такая работа находится за границами рентабельности, и мы рассматриваем вопрос о полной остановке работы. И даже в такой ситуации ряд арендодателей продолжает требовать оплаты 100% аренды, — рассказал Гончаров.

Как писал NEWS.ru ранее, 2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в России нерабочие дни будут продлены до 30 апреля с сохранением зарплаты. Он подчеркнул, что нерабочая неделя дала выиграть время для упреждающих действий по борьбе с эпидемией.