Телеведущий Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков-младший стал основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, которому принадлежит КВН).
По данным СПАРК, с 5 сентября доля Маслякова-младшего в объединении составляет 50%. Александру Маслякову-старшему принадлежит 25,5%, а его супруге — 24,5%. Ранее им обоим принадлежал практически весь пакет акций АМиК, передаёт
News.ru писал, что наследники Муратова просят отменить незаконное присвоение прав на бренд «КВН» компанией «АМиК», принадлежащей Маслякову. Таким образом они пытаются оспорить авторство телеведущего, которое он сам провозгласил в 1986 году. Масляков ответил иском в Арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн рублей.