https://static.news.ru/photo/404383c0-d09a-11e9-96e6-fa163e074e61_660.jpg Александр Масляков Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Телеведущий Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков-младший стал основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, которому принадлежит КВН).

По данным СПАРК, с 5 сентября доля Маслякова-младшего в объединении составляет 50%. Александру Маслякову-старшему принадлежит 25,5%, а его супруге — 24,5%. Ранее им обоим принадлежал практически весь пакет акций АМиК, передаёт РБК .

News.ru писал, что наследники Муратова просят отменить незаконное присвоение прав на бренд «КВН» компанией «АМиК», принадлежащей Маслякову. Таким образом они пытаются оспорить авторство телеведущего, которое он сам провозгласил в 1986 году. Масляков ответил иском в Арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн рублей.