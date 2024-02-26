Стало известно об уходе «Тинькофф» с Кипра на Дальний Восток Головная группа «Тинькофф» сменила регистрацию с Кипра на остров Русский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Головная компания группы «Тинькофф» — «Компания „ТКС Холдинг“» — зарегистрировалась в специальном административном районе на острове Русский, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока. Ранее структура находилась под кипрской юрисдикцией.

Так, она стала первой публичной структурой, которая осуществила редомициляцию на остров Русский. По словам гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николая Запрягаева, в САР будут обеспечены комфортные условия для эффективной работы.

Вместе с тем глава «Тинькофф» Станислав Близнюк подчеркнул, что редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность. Он добавил, что это позволяет национальным корпорациям поддерживать публичный статус и акционерную структуру и в то же время учесть интересы всех категорий инвесторов.

На территориях САР действует специальный правовой режим, который призвал привлечь зарубежный бизнес и инвестиции, в том числе с российским происхождением, из иностранных юрисдикций. В России специальные административные районы организованы на острове Русский в Приморье, а также на острове Октябрьский в Калининградской области.

Ранее МосБиржа ввела запрет на торговлю с плечом бумагами QIWI. Согласно сообщению на сайте торговой площадки, ограничения вступили в силу с 22 февраля 2024 года и распространяются на расписки компании, а также на облигации «КИВИ финанс» серии 001Р-02.