Стало известно, кто на самом деле скупал товары IKEA на закрытой распродаже Работники IKEA сообщили о перекупщиках на закрытой распродаже

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Сотрудники IKEA сообщили, что на закрытой распродаже товары скупали не только работники магазина, но и перекупщики, передает радио «Говорит Москва». Они отметили, что «оптовики» опустошили отдел уценки, чтобы потом перепродавать предметы с наценкой.

Больше половины ассортимента достанется не людям, а оптовым перекупщикам. Они делают заказы через «IKEA для бизнеса». Для этого нужно ИП или ООО. Потом будут с наценкой перепродавать. Уже весь отдел уценённых товаров скупили, но ажиотаж умеренный, — сказал собеседник радиостанции.

IKEA устроила закрытую распродажу с 27 июня по 1 июля в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга для сотрудников фирмы. После 1 июля IKEA заявила о готовности начать финальную распродажу для обычных покупателей в онлайн-формате.

После того как распродажа стартовала, сотрудники компании буквально вбежали в магазин, каждый к своей цели, чтобы успеть схватить необходимый товар.

Накануне российское подразделение IKEA начало уведомлять торговые центры о досрочном разрыве арендных договоров. Решение в одностороннем порядке расторгнуть соглашения может грозить бренду, основанному в Швеции, крупными штрафами.