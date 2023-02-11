Владельцы Zara в России объявят сроки открытия магазинов Замглавы Минпромторга Евтухов: новые владельцы Zara объявят сроки открытия магазинов на следующей неделе

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Новые владельцы активов Zara в России на следующей неделе представят концепцию и сроки открытия магазинов в стране, рассказал РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Он подчеркнул, что сама по себе сделка еще до конца не завершена. Полная передача активов требует одобрения правительственной комиссии.

Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах, — рассказал Евтухов.

Он добавил, что только после получения необходимого одобрения можно будет говорить о том, что сделка состоялась.

Прошлой осенью группа Inditex, которая владеет брендом Zara, сообщила, что достигла первоначального соглашения о продаже своего российского подразделения компании Daher Group.

О том, что магазины Zara и Bershka будут работать в России под обновленными брендами, новые владельцы сообщали еще в начале ноября. В компании заявляли, что сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами.

Также стало известно, что новые владельцы активов будут продавать одежду для всей семьи под вывеской Maag.