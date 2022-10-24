Стало известно, когда в России перестанут работать карты «Икано банка» Банковские карты «Икано банка» перестанут работать в России 26 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковские карты «Икано банка» перестанут работать в России 26 декабря 2022 года, сообщается на сайте организации. Там уточняется, что задолженность по картам необходимо погасить до 15 ноября.

Банковские карты Икано Банка прекращают свое действие. Если у вас есть задолженность по картам, погасите задолженность до 15.11.22 <...> Карта перестанет работать 26.12.22, — сказано в сообщении.

«Икано банк» был создан для развития розничных проектов, главным образом — потребительского кредитования в магазинах IKEA и в торговых центрах «Мега» на территории РФ. Занимает 223 место по размеру активов среди российских кредитных организаций.

IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии в начале марта. Компания остановила импорт и экспорт, все производство в РФ, а также продажи в магазинах, в том числе и онлайн. 15 августа IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи для россиян.

В сентябре финансовая компания Webbankir провела опрос, согласно результатам которого уход IKEA из РФ стал самой главной потерей для россиян. По магазину скучают 27,2% граждан. На втором месте расположился производитель техники Samsung, также в список «потерь» вошли Adidas, Apple и Coca-Cola.