IKEA завершила онлайн-распродажу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нидерландская компания IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи для россиян. На сайте фирмы говорится, что все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, придут к покупателям в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны, — гласит заявление IKEA.

Магазины компании останутся закрытыми, однако будут работать отделы по выдаче оформленных заказов, а также отделы возврата и обмена товаров. Вернуть купленные после 5 июля товары можно в стандартном порядке — в течение двух недель после покупки. Гарантийный срок же составляет два месяца, если иное не предусмотрено производителем товара.

Кроме того, представители IKEA призвали граждан не тянуть с получением заказов, поскольку фирма вынуждена минимизировать время хранения.