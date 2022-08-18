Стало известно, когда в России откроются кофейни преемника Starbucks Ресторатор Пинский: все кофейни преемника Starbucks откроются в России до конца сентября

Фото: Christoph Hardt imago-images.de/Global Look Press

Все кофейни Stars Coffee — преемника Starbucks откроются в России до конца сентября, заявил ресторатор, совладелец сети Антон Пинский. По его словам, которые приводит РИА Новости, их будет около 130.

Также сообщается, что флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате в Москве, откроется для посетителей в пятницу, 19 августа. Помещение уже подготовили к открытию. Известно, что ресторан проинспектировал второй совладелец бренда Тимур Юнусов (Тимати).

В конце июля Тимати и Пинский заявили о полном приобретении всех активов Starbucks в России. Сообщалось, что открытие первых точек состоится в августе.

В конце мая сеть Starbucks объявила о ликвидации российского юридического лица «Кофе Сирена» и уходе из России. Сотрудников при этом обещали сократить в течение трех месяцев.

18 августа стало известно, что маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки» в Роспатент. Представители онлайн-ритейлера отметили, что такая процедура необходима во избежание использования названия посторонними лицами.