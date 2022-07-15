Стало известно новое название Starbucks в России «Известия»: сеть кофеен Starbucks могут переименовать в VKCoffee

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Сеть кофеен Starbucks в России могут переименовать в VKCoffee, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Ранее стало известно, что совладельцами Starbucks в РФ станут ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (он же рэпер Тимати) и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Новый Starbucks может называться VKCoffee после ребрендинга. Это один из вариантов на обсуждении, — сказал источник.

В конце мая сеть Starbucks объявила о ликвидации российского юридического лица «Кофе Сирена» и уходе из России. Сотрудников при этом обещали сократить в течение трех месяцев.

Позднее сообщалось, что основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский завершает сделку по приобретению Starbucks в России. После этого он планирует занять порядка 90 помещений сети и разместить в ней альтернативный общепит без использования указанного бренда.