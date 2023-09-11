Стали известны сроки перезапуска магазинов Adidas в России Союз торговых центров: перезапуск магазинов Adidas возможен в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перезапуск магазинов Adidas в России может произойти в 2024 году, заявил ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Он пояснил, что фирма продолжает переговоры по передаче российского бизнеса, их завершение ожидается осенью.

Очевидно, что пока у руководства Adidas не получается провести сделку по продаже магазинов либо передачу их площадок в субаренду. Между тем переговоры идут, и есть шансы, что мы все-таки увидим переоткрытые магазины Adidas уже под новой вывеской в следующем году, — сказал Люлин.

В Минпромторге отметили, что Adidas пока не представила своего покупателя, поскольку вопрос продажи активов весьма чувствителен для компаний и многие из них «долго хранят в секрете своих потенциальных партнеров». По мнению экспертов, наиболее вероятным претендентом на покупку российского бизнеса Adidas является ближневосточная группа Daher.

В начале августа сообщалось, что Adidas решила избавиться от оставшихся в России магазинов. Тогда гендиректор Бьорн Гулден заявил, что компания находится в процессе закрытия около 100 торговых точек в стране. Adidas приостановила работу магазинов в России в марте 2022 года, а в октябре компания приняла решение окончательно уйти из страны. Согласно отчету по итогам 2022 года, Adidas понесла убытки более чем на €100 млн после ухода из России.