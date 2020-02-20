https://static.news.ru/photo/2364b670-546b-11ea-a38e-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.aeroprods.ru

Контрольный пакет акций «Аэроплана», занимающейся проектом «Фиксики», позволит группе компаний «Рики», создателю «Смешариков», развивать «Фиксиков» и предоставлять партнёрам пакетные сделки с анимационными брендами.

Стоимость сделки не разглашается, известно только, что она будет денежной. Стороны уже подписали обязывающие документы, пишут «Ведомости». Основатель студии «Аэроплан» Георгий Васильев сосредоточится на проекте «Всенаука», направленном на популяризацию науки и сохранит за собой кресло креативного продюсера студии.

Как писал NEWS.ru ранее, авторы полнометражного мультфильма «Смешарики. Дежавю» обещают вернуть средства, полученные от Фонда кино на съёмки.