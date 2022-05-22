Швейцария сняла санкции с «Еврохима» СМИ: Швейцария сняла санкции с «Еврохима» после ухода Мельниченко из совета директоров

Фото eurochemgroup.com

Власти Швейцарии сняли санкции с международного производителя удобрений — компании «Еврохим» после выхода из совета директоров Андрея Мельниченко, сообщила газета Tages Anzeiger, сославшись на письмо замглавы отдела санкций Госсекретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации. Бенефициаром компании стала Александра Мельниченко — жена предпринимателя.

Теперь, как говорится в письме, у SECO нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями». Это не оставляет оснований для оставления в силе рестрикций, наложенных на предприятие.

Компания, которая производит одновременно линейку азотных, фосфорных и калийных удобрений, попала в список ограничений ЕС 9 марта, в них были включены 14 бизнесменов и члены их семей, в том числе Андрей Мельниченко.

Вскоре после этого финансовая гвардия Италии арестовала яхту бывшего основного бенефициара «Еврохима». Стоимость актива, заблокированного в рамках санкций ЕС, составляет €530 млн. Андрей Мельниченко в начале марта занимал шестое место в списке российских миллиардеров, по данным Bloomberg Billionaires Index. Его состояние выросло на $1,99 млрд — до $19,5 млрд.