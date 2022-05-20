Шрёдер и Варниг решили покинуть «Роснефть» Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о выходе из совета директоров «Роснефти»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти», сообщается на сайте компании. При этом в «Роснефти» отметили, что с пониманием относятся к этому решению и благодарят коллег «за неизменную поддержку».

ПАО «НК «Роснефть» информирует, что господа Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании, — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что Шрёдер и Варниг внесли значительный вклад в международный бизнес «Роснефти» и «их роль в реализации масштабных инфраструктурных проектов неоценима». Кроме того, в стандартах организации будут и дальше использоваться «внедренные ими методы всестороннего анализа, планирования и моделирования реализуемых проектов».

Накануне депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию о введении санкций против Герхарда Шрёдера из-за его связей с Россией. При этом известно, что документ не носит обязательного характера и не обязывает Евросоюз к каким-либо действиям, это скорее символический жест.

После введения санкций Европарламентом Шрёдер остался без ранее полагавшегося ему бюро в бундестаге за государственный счет и без сотрудников. Комитет по бюджету решил сократить эту статью расходов.