Рынок доставки еды и продуктов вырос в четыре раза

https://static.news.ru/photo/939573d2-ba02-11eb-988e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам прошлого года интернет-продажи продуктов питания и готовой еды выросли в четыре раза. Несмотря на снятие жёстких пандемийных ограничений, спрос на их доставку продолжает расти — в 2021 году рынок может увеличиться до 250 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff Data.

В 2020 году суммарный объём трат более 13 млн клиентов в сервисах продуктового ретейла, доставки готовой еды и рационов вырос на 2,3 млрд рублей и превысил 3 млрд рублей. Таким образом, в год пандемии рынок увеличился более чем в четыре раза, — говорится в исследовании.

Онлайн-ретейлер «Самокат» нарастил количество заказов по итогам 2020 года в 18 раз. Как сообщил директор по маркетингу этой компании Игорь Рожков, после отмены ряда карантинных мер спрос на онлайн-доставку не упал: ежемесячное увеличение по-прежнему составляет десятки процентов.

Сервис igooods также нарастил обороты в три раза по сравнению с 2019 годом, до 8 млрд рублей. А оборот «СберМаркета» вырос в 11 раз, до 20,7 млрд рублей.

По прогнозу сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, в текущем году рынок доставки продуктов питания вырастет ещё в полтора раза, до 250 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что во время пандемии коронавируса наиболее востребованным в России стал труд так называемых синих воротничков: грузчиков, фасовщиков и курьеров. Зарплаты линейного персонала за это время выросли на 25–35% в зависимости от специальности.

Согласно исследованию, одной из самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в 2019 году был водитель, в Москве шофёрам предлагали зарплату в 65 380 рублей. В 2021 году в лидеры вышли грузчики и комплектовщики-фасовщики. С учётом 25-процентного роста средняя зарплата грузчика в Москве в этом году составила 57 940 рублей, комплектовщика — 68 700 рублей. Самый же динамичный рост показала зарплата курьеров — в столице она увеличилась на 34%, до 65 120 рублей.