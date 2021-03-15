Рост оптовых цен на сахар может привести к его подорожанию в рознице

https://static.news.ru/photo/a183964c-8594-11eb-a739-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из крупнейших поставщиков сахара, компания «Русагро» в своём отчёте указала, что небольшой урожай сахарной свёклы на фоне увеличившегося спроса привёл к росту оптовых цен на 78% в четвёртом квартале 2020 года. Это может повлечь за собой рост стоимости сахара в рознице, считают эксперты.

Оптовая цена на сахар у «Русагро» выросла в четвёртом квартале 2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — с 21,9 до 39,2 руб. за 1 кг, — цитирует РБК отчёт компании.

При этом выручка сахарного бизнеса «Русагро» (бренды «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe и «Брауни») только в четвёртом квартале прошлого года упала на 12%, до 7 млрд рублей, а по итогам всего года — на 10%, до 28,1 млрд рублей.

Из отчёта следует, что отпускные цены на сахар повысились из-за возросшего спроса в условиях небольшого урожая сахарной свёклы в 2020 году и пандемии коронавируса. Выручка же уменьшилась из-за падения продаж — в четвёртом квартале они рухнули на 52%.

В прошлом году площади посева сахарной свёклы сократились на 19%, а из-за летней засухи её урожайность упала на 25%. В результате производство сахара сократилось на треть: в сезоне 2020–2021 года российские заводы произведут, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, 5,2 млн тонн сахара, тогда как в предыдущем сезоне произвели 7,9 млн тонн.

9 марта правительство распорядилось ввести в стране постоянный мониторинг цен. Следить за ценами поручено профильным министерствам и ведомствам. За каждым из них закреплена определённая группа товаров и услуг, за которые они назначены ответственными.

Как писал NEWS.ru, «ценовые удары» по россиянам важно оперативно смягчать в рамках приоритетных мер социальной политики государства. Именно поэтому состоялся жёсткий разговор с членами кабинета министров, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности. При этом, уточнил он, следует соблюдать баланс интересов граждан и бизнеса.

9 декабря 2020 года Путин обратил внимание на повышение стоимости базовых продуктов питания, в том числе макарон, сахара и муки. Глава государства отметил, что проблемы связаны не с пандемией коронавируса, а с попыткой подогнать внутренние показатели отрасли под мировую конъюнктуру. Он счёл подобные действия недопустимыми и потребовал оперативных мер.

Спустя неделю Минпромторг и Минсельхоз, а также основные российские ретейлеры и производители заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документ действует до апреля 2021 года.