Россиянам предложили беспроцентную авторассрочку до 78 месяцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совкомбанк обновил условия программы рассрочки по карте «Халва» на все автомобили брендов Chery, Exeed и Omoda, увеличив период рассрочки до 78 месяцев. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в News.ru.

Отмечается, что банк предлагает авторассрочку по карте «Халва» на покупку автомобилей сроком до 30 месяцев с опцией остаточного платежа. По истечении этого периода срок рассрочки автоматически пролонгируется дополнительно еще на 48 месяцев. Таким образом общий период рассрочки на покупку авто представленных брендов достигает 78 месяцев.

Максимальная сумма рассрочки — 4,9 млн руб., минимальная – 90 тыс. рублей. Первоначальный взнос не обязателен. Для оформления клиенту необходим только паспорт гражданина РФ, решение о предоставлении рассрочки принимается в течение часа. Программа предусматривает обязательное оформление полиса КАСКО на весь период действия рассрочки. При этом полисы можно приобрести в любой страховой компании или дилерском центре-партнере.

Также для сохранения беспроцентной рассрочки на всем сроке клиенту необходимо регулярно пользоваться картой «Халва», то есть делать от пяти покупок на общую сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц. При этом учитываются как собственные, так и заемные средства на карте. Новая программа авторассрочки доступна во всех официальных дилерских центрах Chery, Exeed и Omoda.

Управляющий директор Совкомбанка Артем Языков ожидает, что обновленный продукт станет востребованным на рынке. Для повышения доступности покупки автомобилей банк в прошлом году несколько раз улучшал условия программы.

«Изначально срок рассрочки составлял всего 24 месяца, затем он был увеличен до 30 месяцев, а позже мы предоставили клиентам возможность оформлять рассрочку на 30 месяцев с остаточным платежом. Сегодня развитие авторассрочки продолжается, мы включили опцию пролонгации остаточного платежа, что увеличивает общий срок рассрочки до 78 месяцев. Уверен, обновленный продукт станет востребованным у клиентов и будет способствовать укреплению рыночных позиций брендов Chery, Exeed и Omoda», — сказал он.