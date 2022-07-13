Российский бизнес попросил власти уменьшить размер этикеток Производители продуктов предложили кабмину для экономии бумаги и чернил уменьшить этикетки

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Правительство России рассмотрит предложение бизнеса об изменении размера этикеток на упаковках продуктов. Производители считают, что на упаковке можно давать меньше сведений о товаре, поскольку существует дефицит бумаги и чернил, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что поручение об изучении возможности уточнения национальных стандартов в вопросе с этикетками в июле дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Исполнить его до 22 июля должны в Росстандарте, Минпромторге, Минэкономразвития, Минсельхозе, Роспотребнадзоре и Росаккредитации. Министерства и ведомства именно к этой дате должны доложить правительству о своей позиции по предложению от бизнеса.

Производители считают инициативу важной для снижения административных барьеров и сокращения упаковочных материалов. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков уточнил, что по поручению Абрамченко анализируются требования к информации, которая наносится на упаковку в настоящее время, ее актуальность для покупателей.

В начале июня Виктория Абрамченко заявила, что российские власти приступили к эксперименту по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами. Эксперимент по созданию асептической упаковки Tetra Pak и PurePak уже «находится в активной фазе», отметила она. Вице-премьер подчеркнула, что серийное производство новой отечественной упаковки может начаться в 2022 году.