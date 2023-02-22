Российские производители цемента обеспокоились из-за землетрясений Производители цемента в РФ потребовали вернуть госконтроль за его качеством из-за землетрясений

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Российские производители цемента лоббируют возвращение госконтроля за качеством цемента, ссылаясь на последствия землетрясений в Турции, пишет «Коммерсант». По их словам, на рынке стало больше фальсифицированной продукции и спрос у крупных производителей снижается. Акционер стройкомпании Vira Александр Савельев допускает, что доля контрафактного цемента может достигать 25% от объема рынка.

В 2017–2020 годах проверки цемента в точках сбыта продукции осуществлялись Росстандартом, но с началом пандемии на это был наложен мораторий. «Союзцемент» выступает за возврат прежнего контроля, ссылаясь на землетрясения в Турции, где пострадали 42 тысячи объектов, построенных без надлежащей проверки использованных стройматериалов. Кроме того, в России до сих пор действуют карты сейсмической опасности 30-летней давности, хотя в стране есть сейсмически опасные районы.

Эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий при Минстрое Владислав Ткаченко соглашается, что отсутствие госнадзора несет высокие риски, способные привести к разрушению зданий, конструкций, авариям, затоплениям и пожарам. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев считает, что госконтроль принципиально не увеличит расходы застройщиков, так как речь идет о возврате к стандартам, действовавшим до 2021 года.

Ранее на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8, они случились с разницей в 17 минут. Местные СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай несколько домов оказались полностью разрушенными. Также подземные толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии. По последним данным, в результате катаклизма в Турции погибли шесть человек и пострадали более 300.