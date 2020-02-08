https://static.news.ru/photo/0815e4b8-4a14-11ea-9bac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look

Напитки из пантов марала и различных растений разработаны учёными Алтайского государственного технического университета по договору с одним из местных предприятий.

В пресс-службе вуза рассказали, что при производстве продукции использовались растения, чья польза подтверждена научно и в тех сочетаниях, которые способны оказать максимальный положительный эффект на организм, передаёт ТАСС.

Напитки ориентированы именно на рынок Юго-Восточной Азии, где ценятся как панты, так и алтайские целебные травы. Уже известно, что на постоянной основе продукция будет поставляться в Китай, Корею, на Филиппины, во Вьетнам и в Сингапур.

Как писал NEWS.ru ранее, торговое соглашение о поставке в Китай оленьего и коровьего мяса, пантов и рогов заключили КНР и Россия. Решение было принято на восьмом заседании Российско-Китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в Циндао.