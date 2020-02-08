Напитки из пантов марала и различных растений разработаны учёными Алтайского государственного технического университета по договору с одним из местных предприятий.
В пресс-службе вуза рассказали, что при производстве продукции использовались растения, чья польза подтверждена научно и в тех сочетаниях, которые способны оказать максимальный положительный эффект на организм,
Напитки ориентированы именно на рынок Юго-Восточной Азии, где ценятся как панты, так и алтайские целебные травы. Уже известно, что на постоянной основе продукция будет поставляться в Китай, Корею, на Филиппины, во Вьетнам и в Сингапур.
Как писал NEWS.ru ранее, торговое соглашение о поставке в Китай оленьего и коровьего мяса, пантов и рогов заключили КНР и Россия. Решение было принято на восьмом заседании Российско-Китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в Циндао.
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