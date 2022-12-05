Российские банки обязали обеспечить прием оплаты новым способом Система оплаты по картам «Мир» с QR-кодом будет обязательной для банков России

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Российские банки должны реализовать новый способ оплаты по картам «Мир» — с использованием смартфона, который будет генерировать QR-код. Такой метод оплаты должен быть внедрен до конца апреля 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ Национальной системы платежных карт (НСПК), который направлен в банки.

Издание отмечает, что с 25 апреля 2023 года банки-эквайреры должны будут обеспечить прием оплаты по QR-коду в половине POS-терминалов, а с 25 октября такую оплату должны обеспечить 85% терминалов. В настоящее время в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) России установлены 3,7 млн POS-терминалов.

Глава Национального платежного совета Алма Обаева объяснила, что QR-технология позволяет платить телефоном, а россияне «испытывают ностальгию по этому способу оплаты».

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов называет QR-технологию относительно дешевой с точки зрения запуска, ее особенностью является то, что она не требует дефицитных чипов. При этом для ее реализации придется заменить до половины терминалов, на что могут уйти десятки миллиардов рублей, считают эксперты.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков отметил, что попытки сделать обязательными какие-либо платежи уже доказали свою неэффективность. Ко всему прочему НСПК не может обязать торгово-сервисные предприятия принимать платежи по QR-кодам.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что российская платежная система для безналичной оплаты «Мир» потерпела крах. По данным аналитиков агентства, за пределами РФ карты «Мир» стали использовать в девяти странах, однако в шести из этих государств побоялись санкций со стороны США и отказались от поддержки российской системы. Отмечается, что в этом плане наибольший ущерб России нанесла Турция.