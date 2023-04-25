Российские автомобили подорожают АвтоВАЗ с 1 мая поднимет цены на автомобили в среднем на 2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский производитель АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2%, заявил президент компании Максим Соколов в кулуарах Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия». По его словам, которые приводит ТАСС, общий рост цен на машины АвтоВАЗа в текущем году не превысит прогнозируемый уровень инфляции в стране в 2023 году.

[Российские машины подорожают] В среднем на 2%, — ответил он.

Соколов добавил, что на сегодняшний день уровень себестоимости автомобилей Lada достаточно высок из-за глубокой степени локализации. Однако локализация также ведет и к удорожанию компонентов и запчастей, из которых собирают автомобили. Это компенсируется определенным ростом цен, но в параметрах ниже инфляции и согласованных в рамках утверждения бюджета, указал он.

Ранее «Известия» сообщили, что АвтоВАЗ приостановит производство и отправит сотрудников в оплачиваемый отпуск с 29 мая по 19 июня из-за проблем с поставками комплектующих. Весной ряд поставщиков уведомил отечественного производителя о прекращении поставок, нарушив договоренности, которые имелись на 2023 год, из-за чего уже с середины мая безостановочный выпуск полнокомплектных машин станет невозможным.