АвтоВАЗ остановит производство из-за прекращения поставок комплектующих АвтоВАЗ перенес единый корпоративный отпуск с июля на май из-за проблем с поставками деталей

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АвтоВАЗ приостановит производство и отправит сотрудников в оплачиваемый отпуск с 29 мая по 19 июня из-за проблем с поставками комплектующих, пишут «Известия». Весной ряд поставщиков уведомили АвтоВАЗ о прекращении поставок, нарушив договоренности, которые имелись на 2023 год, из-за чего уже с середины мая безостановочный выпуск полнокомплектных машин станет невозможным, объяснили в компании. В связи с этим единый корпоративный отпуск, планировавшийся на три недели с 24 июля, решили перенести, чтобы не допустить простоя на всех линиях и избежать падения зарплат.

В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение не вводить режим простоя для всех линий, что привело бы к резкому падению заработной платы, а перенести оплачиваемый единый корпоративных отпуск на период с 29 мая по 19 июня, — сообщили в АвтоВАЗе.

Решение о переносе сроков единого корпоративного отпуска дает компании необходимое время для валидации альтернативных деталей и накопления их запаса для возобновления производства в июне, подчеркнули в АвтоВАЗе. В планах на 2023 год по-прежнему значится выпуск более 400 тысяч машин.

29 марта глава АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал запуск производства на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во II квартале 2023 года. На предприятии будут выпускать седаны и SUV, по его словам. Соколов также отмечал, что АвтоВАЗ готовится к старту производства «совместно с партнерами из дружественных стран».