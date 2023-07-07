Российская торговая сеть открыла 20-тысячный магазин

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Торговая сеть «Пятёрочка» открыла в Санкт-Петербурге юбилейный, 20-тысячный магазин. В праздничном мероприятии для жителей города приняли участие народный артист России Михаил Боярский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, а также председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Кирилл Соловейчик.

Магазин торговой площадью порядка 300 кв. м. работает на юго-западе Петербурга — в Кировском районе. В ассортименте представлено свыше 3,4 тысяч наименований товаров, в том числе и местных производителей. Доля локального ассортимента составляет 25–30%.

«Мы работаем для того, чтобы помогать семьям чувствовать себя счастливее, создаём возможность заботиться о себе и близких, предлагая низкие цены на нужные продукты, вкусные идеи и приятные мелочи. Рядом с вами! Сегодня, как никогда, важно оказывать поддержку и проявлять заботу, особенно социальным категориям граждан. И мы уже много делаем в этом направлении: снизили и удерживаем стабильно низкие цены на большое количество товаров. Всё это - часть нашей стратегии «Каждый день низкие цены». Также мы даём ежедневную скидку пенсионерам, развиваем центры местного сообщества в магазинах, создавая атмосферу добрососедства и взаимопомощи», — отметил генеральный директор торговой сети Владислав Курбатов.

Первая «Пятёрочка» появилась в Санкт-Петербурге ещё в 1999 году. На сегодняшний день в городе работают 528 магазинов, а в Ленинградской области – 394. До конца нынешнего года в Ленинградской области и Санкт-Петербурге планируется открытие еще порядка 60 магазинов. Торговая сеть обеспечила рабочими местами 11 556 жителей Санкт-Петербурга и ЛО, в юбилейном магазине трудоустроено 17 человек.