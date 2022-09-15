«Роснефть» заявила о планомерном переходе к расчетам в рублях

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«Роснефть» переходит на расчеты в рублевом эквиваленте и валюте дружественных стран согласно установленному плану, гласит заявление компании. За счет данного перехода нефтегазовый гигант оптимизирует структуру долгового портфеля.

В рамках исполнения поручения президента РФ компания планомерно переходит во внешней торговле на расчеты в рублях и национальных валютах дружественных стран, при этом оптимизируя структуру своего долгового портфеля, — сообщает «Роснефть».

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 августа в ходе стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы» заявил о необходимости повысить долю международных расчетов в рублях. Он добавил, что это должно сопровождаться постепенным отказом от валют недружественных стран.

20 августа заместитель главы МИД РФ Александр Панкин выступил с заявлением, согласно которому Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами. Он добавил, что гарантировать стабильность экономики будут альтернативные национальные валюты, поскольку «модель мировой финансовой системы, которую создали США, превратилась в инструмент достижения политических целей Запада».