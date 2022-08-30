Предложено повысить долю международных расчетов в рублях Премьер Мишустин заявил о необходимости повышать долю международных расчетов в рублях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы» заявил о необходимости повысить долю международных расчетов в рублях, передает РИА Новости. Он добавил, что это должно сопровождаться постепенным отказом от валют недружественных стран.

Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях, с постепенным отказом от использования валют недружественных стран, — сказал Мишустин.

Он добавил, что для того чтобы увеличить доступность для бизнеса долгосрочных ресурсов, важно повысить доверие к отраслевым институтам, предложить привлекательные условия всем инвесторам.

20 августа заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами. Он добавил, что гарантировать стабильность экономики будут альтернативные национальные валюты, поскольку «модель мировой финансовой системы, которую создали США, превратилась в инструмент достижения политических целей Запада».

США ранее указывали, что не боятся отказа РФ и Китая от доллара. По словам главы американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, «в мире нет другой валюты, которая могла бы соревноваться с долларом».