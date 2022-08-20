МИД РФ: Россия откажется от «токсичных» доллара и евро Замминистра МИД РФ Панкин: Россия откажется от «токсичных» доллара и евро

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Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил ТАСС, что Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Он добавил, что гарантировать стабильность экономики будут альтернативные национальные валюты. Дипломат отметил, что модель мировой финансовой системы, которую создали США, превратилась в инструмент достижения политических целей Запада.

Единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших «токсичными» валют, в первую очередь доллара США и евро, — рассказал Панкин.

По его словам, многие страны на примере России после введения санкций задумались об обеспечении суверенитета своей экономики путём «дедолларизации».

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что зацикленность Соединённых Штатов на политике санкций не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия в отношении России потерпела неудачу. Дипломат добавил, что попытки удушить российскую экономику провалились. По его словам, единственное достижение США — дестабилизация мировой экономики. Представитель России указал на негативное влияние санкционной политики США на нормальное торгово-экономическое сотрудничество, когда международные компании опасаются даже самых «рутинных операций».