«Роснефть»: замена российской нефти на НПЗ в ФРГ скажется на ценах «Роснефть»: замена российской нефти на НПЗ в ФРГ приведет к скачку цен на топливо

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Замена российской нефти на американскую на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) РСК в Германии приведет к серьёзному удорожанию топлива, заявили в «Роснефти». Так в компании отреагировали на информацию о получении альтернативы российским энергоносителям, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в немецкий город Росток впервые прибыл танкер с американской сернистой нефтью. Поставки предназначались для завода РСК в Шведте, где она владеет контрольным пакетом акций.

НПЗ в Шведте обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин-Бранденбург. Замещение даже части российских поставок приведет к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьёзной угрозой для немецкого потребительского рынка, — отметила российская сторона.

В «Роснефти» указали на дополнительные затраты, которые придется понести от замещения объёмов Urals альтернативным сырьём. Они составят около $20 млн, в том числе из-за способа транспортировки. В российской компании добавили, что загрузить РСК получится только наполовину.

РСК с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом «Дружба» и российскими месторождениями нефти. Заместить эти объёмы практически невозможно как физически, так и технологически, — считают в «Роснефти».

Ранее стало известно, что азиатские покупатели скупили огромный объем дешёвой американской нефти, что повысило вероятность снижения спроса на ближневосточную нефть. В августе южнокорейские и индийские нефтеперерабатывающие заводы приобрели около 16 млн баррелей нефти в США. По словам трейдеров, американская нефть обходится дешевле даже с учётом фрахта и логистики.