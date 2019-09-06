https://static.news.ru/photo/f01c6226-d09a-11e9-a10c-fa163e074e61_660.jpg Фото: rolf.ru

В пресс-службе одного из крупнейших российских автодилеров заявили, что Сергей Петров не оказывает на компанию никакого влияния и не является владельцем «Рольфа».

При этом представитель дилерской группы пояснил, что Петров действительно основал компанию в 1991 году и долгое время был её руководителем, передаёт АГН « Москва ».

Сейчас он не является ни сотрудником, ни собственником, ни бенефициаром «Рольфа», не оказывает никакого влияния на деятельность компании. Все дилерские центры работали и работают в штатном режиме, производятся продажи автомобилей, их обслуживание и так далее. Никаких следственных действий в компании не проводится, — сказал представитель компании.

Уголовное дело против Петрова и нескольких руководителей «Рольфа», в частности Анатолия Кайро, возбудили в июне. Кайро помещён под домашний арест до 25 ноября, Петров находится за границей. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК).

Ранее в пресс-службе Басманного суда News.ru сообщили, что следователи просят заочно арестовать Петрова.