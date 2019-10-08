https://static.news.ru/photo/588a8188-e9c0-11e9-a807-fa163e074e61_660.jpg Фото: turkstream.info

Расположенная на территории Боснии и Герцеговины Республика Сербская будет получать газ из российского трубопровода «Турецкого потока» по специальной ветке. Об этом сообщил министр энергетики и горнодобывающей промышленности автономии Петар Джокич.

Республика Сербская готова к проекту, мы уже приняли все необходимые решения для этого проекта, в правительстве — в мае, а в муниципалитетах — в июле, когда определяли место прохождения автотрассы, которая соединит Белград и Республику Сербскую, — цитирует Джокича ТАСС .

По его словам, строительство соединительного участка от «Турецкого потока» до сербской автономии начнётся в 2020 году.

Мы не можем начать строительство раньше, чем начнётся строительство автотрассы (параллельно которой пройдёт трубопровод. — News.ru), так как это единый проект. Имея в виду, что сегодня заложен камень в основании автотрассы, это значит, что это уже активный проект, работы физически начались, — добавил чиновник.

Как писал News.ru, ранее начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога заявил, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» будут введены в строй до конца 2019 года.