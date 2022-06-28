Ретейлеры призвали ФНС ослабить налоговую нагрузку на торговые сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в Федеральную налоговую службу предложения о снижении налоговой нагрузки на торговые сети ради удержания цен на товары первой необходимости. Как сказано в письме, которое приводит ТАСС, речь идет об отсрочке уплаты страховых взносов и снижении НДС на социально значимые продовольственные товары, что приведет к снижению цен для потребителей на 10–20%.

Просить ФНС России совместно с Минфином России проработать и внести в правительство предложения по снижению ставки по НДС на социально значимые продовольственные товары первой необходимости <...>, а также на отдельные товары категории «фрукты, овощи», — говорится в тексте письма.

Кроме того, АКОРТ предлагает продлить на 12 месяцев срок уплаты страховых взносов за июль — сентябрь 2022 года для организаций розничной торговли, а также срок уплаты налогов за апрель — сентябрь 2022 года для организаций, осуществляющих оборот социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Как отмечает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, такая отсрочка даст сетям возможность обеспечить стабильность поставок и сохранить доступные цены.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, какие продукты питания чаще всего фальсифицируют российские производители. По его словам, лидерами по количеству подделок являются колбасы и молочные изделия: при изготовлении колбасы производитель намеренно заменяет дорогое мясо более дешевым, а молочные жиры заменяются на растительные и животные. Особенно это касается сыра и мороженого.